Hazırlanın! Sömestr tatilinde beyaz cennete gidiyoruz

1 - Palandöken - Erzurum

Dünyanın en uzun ve en dik pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde sekizi kolay, dokuzu orta, üçü ileri düzey ve dördü de doğal olmak üzere toplam 24 pist var. Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise üçüncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sağlayan Palandöken; acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için özel kızak pistleri de bulunuyor.

Palandöken otelleri

Sway Hotels Palandöken, Polat Erzurum Resort Hotel, Dedeman Ski Lodge Palandöken, Snowdora Ski Resort Hotels, VE Hotels, Palan Otel…

2 - Uludağ – Bursa

“Kış tatili” deyince akla ilk gelen seçeneklerden biri kuşkusuz Uludağ oluyor. Dağ, 1.Gelişim Bölgesi ve 2. Gelişim Bölgesi olarak ikiye ayrılıyor. 40’a yakın harika konaklama tesisi, 22 adet kolay, orta ve zor seviyede kayak pisi var. Uludağ’da ille de kayak yapacaksınız diye bir zorunluluk yok. Atlayın telesiyeje çıkın dağın zirvesine.

Bursa, Gemlik Körfezi ve eğer hava açıksa İstanbul ve Adalar manzarasına sahip tesislerden birine oturun. Eşsiz manzaraya karşı sucuk ekmek, kuru fasulye, mangalda et ya da köfte yiyip sıcak ya da soğuk içeceklerle hem gözünüze hem de damağınıza ziyafet çekin. Ayrıca dağdaki sekiz farklı trekking parkurunda harika yürüyüşler yapıp bu güzel anlarınızı fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirebilirsiniz.

Uludağ otelleri

Le Chalet Yazıcı, Ağaoğlu My Mountain, Grand Yazıcı, Kervansaray Hotel, Alkoçlar Uludağ Otel, Karinna Hotel, Monte Baia Hotel, Kaya Uludağ, Oksijen Zone Hotels, Bof Hotels…

3 - Kartalkaya – Bolu

Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinin, emsali olan kayak merkezlerinden farkı, pistlerinin daha uzun olması. Kullanılabilir pist uzunluğu 1850-2200 metre arasında değişiyor. Kayak merkezinde, 2 bin yatak kapasitesi bulunan beş lüks otelin, yeni başlayanlar için kolay, orta ve zor olmak üzere toplam 34 farklı pisti var.

Tatilinizde lüks otellerde konaklamak istemiyorsanız; şömineli salonu, mutfağı, aile banyosu bulunan dağ evleri seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Beyaz cennetteki tatilinize romantizm katmak istiyorsanız; banyosu, mutfağı, balkonu ve harika manzarası olan bungalov evleri öneririm.

Kartalkaya otelleri

Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort, Dorukkaya Ski & Mountain Resort, Grand Kartal Hotel, Kartaltepe Boutique Otel, Lagoon Palace Spa&Activities, Grand Baysal Hotel, Golden Key Kartalkaya…

Otellerin aldığı pandemi önlemleri:

Otellerde ve mekanik alanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ön planda tutuluyor. Misafirler, geçen yaz sahil otellerinde olduğu gibi ateşleri ölçülüp HES kodu sorgulanarak kabul ediliyor. Alınan tüm ürünler dezenfekte ediliyor. Bone, çorap gibi tüm ihtiyaçlar tek kullanımlık olarak misafirlere sunuluyor. Açık büfelerdeki yemekler, kişiye özel masalara otel personeli tarafından servis ediliyor. Asansörlerde butona dokunmak için tek kullanımlık çubuklar kullanılıyor. Odalar her gün dezenfekte ediliyor. Misafirler otelden ayrılınca, oda dinlendirilip temizlenip yeni misafirlerin kullanımına açılıyor.