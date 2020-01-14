Hazırlanın! Trabzon’a gidiyoruz (Trabzon gezi rehberi)

Trabzon şehir için ulaşım

Trabzon’da şehir içi ulaşımda yaygın olarak dolmuşlar kullanılıyor. Havalimanından merkez istikametine giden dolmuşlara binerek kısa sürede şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Öte yandan havalimanında da Havaş servisleri mevcut.

Trabzon’da nerede kalınır?

Trabzon pek çok turiste ev sahipliği yaptığı için, çok çeşitli, her bütçeye uygun konaklama seçenekleri mevcut. Otel, motel, pansiyon ve apart otellere birçok internet sitesinden göz atabilirsin. Uzungöl, Çaykara, Akçaabat, Trabzon Maçka gibi tatil yörelerinde sezona göre fiyatlar farklılık gösterebilmektedir.

Bilinen geçmişi en az 4000 yıl olan şehir, İyon kökenli Miletoslular tarafından M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuştur. Ancak burada daha önce Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimler de yaşamıştır. Karadeniz Bölgesi daha sonra Kimmerler ve İskitlerin yönetimine geçmiştir. M.Ö. 6. yüzyılda ise Trabzon Perslerin egemenliğine girmiştir. Ardından, Makedonya Kralı Büyük İskender, M.Ö. 334 yılında bölgeye gelmiştir. İskender’in vefatından sonra ise Pontus Krallığı kurulmuştur. Pontus Krallığı, Romalıların işgali ile dağılmıştır. Roma İmparatorluğu’ndan sonra 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınan Trabzon bu derin tarihî nedeniyle birçok antik kent, tarihî eser ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Sümela Manastırı

Trabzon’da gezilecek yerlerin başında Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı gelmektedir. Yaz aylarında yaylalara çıkan halk burada da çeşitli şenlik ve festivaller düzenlemektedir. Esprili ve eğlenmeyi seven bir halkı olan Trabzon’un, yaylaları da hareketlidir. Zengin ormanları, krater gölleri, ırmakları olan Trabzon; rafting, kano yarışları, kış sporları, olta balıkçılığı, dağcılık gibi sporların da yapılmasına olanak sağlayan doğal bir yapıya sahiptir.

Sümela Manastırı

Trabzon’un Maçka ilçesinin Altındere köyünde sarp bir yamaca yapılmıştır. Sümela Manastırı'nın Bizans İmparatoru I. Theodosius zamanında (375–395) Atina'dan gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Sümela, 1923 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Kış aylarında kar yağışı altında ulaşmak biraz zor olabilmektedir.

Kızlar Manastırı (Panagia Theokephastros)

Boztepe ilçesinin yamacında kurulmuştur. Manastırın III. Alexios zamanında (1349-1390) kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır.

Eski Evler (Ortahisar Evleri – Akçaabat Evleri)

Bölgede Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde pek çok eski ev bulunmaktadır. Bu evler eski Türk mimarisinin güzel örneklerindendir. Trabzon’da taş ve ahşap işçiliği ön plandadır ve bu evlerde de en güzel örnekleri yer almaktadır.

Kilise olarak 1250 yılında yapılmıştır. Müze olarak gezilebilmektedir.

Atatürk Evi ve Müzesi

Atatürk’ün konakladığı bu güzel konak, müze olarak ziyaret edilebilmektedir.

Trabzon Kalesi

Kale surlarının en eski bölümü Roma devrinde M.Ö. 4. yüzyılda yapılmıştır. Karadeniz Bölgesi’nin görkemli ve güzel kalelerinden bir tanesidir. Görülmesi gereken yerlerdendir. Şehri fotoğraflamak için oldukça uygun bir konumdadır.

Çal Mağarası

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olan bu mağara mağaracılık ile ilgilenenlerin ziyaret ettiği önemli bir doğal güzelliktir.

Trabzon denilince akla ilk gelen, Karadeniz’in meşhur hamsi balığıdır. İkincisi ise kara lahanadır. Bu iki gıdayı mısır takip eder. Trabzon’da ne yenir diye düşünmek yerine, ilk restorana girip hamsili pilav, mısır ekmeği, karalahana dolması sipariş edilebilir. Diğer bazı ünlü yemekleri ise şunlardır guliya, Akçaabat köfte, karalahana çorbası, mıhlama, sarambula, hamsi tavadır. Yöresel yemekler haricinde kebap, döner, hamburger gibi her yerde bulunabilen yemekler Trabzon’da da bulunabilmektedir.

Sarambula

Mısır yarması, hamsi, pırasa, pazı gibi sebzeler kullanılarak yapılan yöresel bir yemektir.

Hamsili Pilav

Pirinç ve baharatla yapılan pilav kızartılmış hamsi balığı ile sarılarak bir miktar daha pişirilir. Sunum şekli ve lezzeti ile ünlü bir yemektir.

Guliya

Karalahana, barbunya, soğan, biber gibi sebzeler kullanılarak yapılan soğuk meze tipi bir yemektir.

Karalahana Çorbası

Karalahana, Trabzon’da çokça sevilen bir gıdadır. Karalahana kullanılarak pek çok yemek yapılır. Dolması, çorbası, soğuk yemeği sıcak yemeği gibi pek çok karalahana yemeği çeşidi vardır. Çorbası ise en lezzetli olanlardan biridir.

Mıhlama

Genellikle kahvaltıda sunulan mıhlama, mısır unu, Trabzon’a özel bir peynir ve tereyağı ile yapılır. Bu yemek Türk mutfağında Trabzon şehri ile özdeşleşmiştir.

Laz Böreği

İnce hamur içine şekerli muhallebi koyularak yapılan hafif, lezzetli bir tatlıdır.

Pepeçura

Siyah üzüm suyu, nişasta ile hazırlanan üzüm peltesidir.



