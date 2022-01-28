Hazırlık maçında büyük şok! Galatasaray: 2 Tuzlaspor: 6

Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılar sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh hat-trick yaptı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Onat Kutay Kurt kendi kalesine ve 66. dakikada Ömer Bayram attı. Tuzlaspor'un gollerini 20., 28. ve 50. dakikada Okwuchukwu Ezeh, 59. dakikada Onat Kutay Kurt, 78. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada Bardhi. kaydetti.

İLK 11'LER

Galatasaray 11'i: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil.

Tuzlaspor 11'i: Phılıpp, Aykut, Rajko, Ferhat, Lamıne, Veaceslav, Tayfun, Francis, Ahmet, Onat







