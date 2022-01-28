Futbol Hazırlık maçında büyük şok! Galatasaray: 2 Tuzlaspor: 6

Hazırlık maçında büyük şok! Galatasaray: 2 Tuzlaspor: 6

Futbol

Hazırlık maçında büyük şok! Galatasaray: 2 Tuzlaspor: 6

Lige verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh hat-trick yaptı.

28 Ocak 2022, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılar sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh hat-trick yaptı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Onat Kutay Kurt kendi kalesine ve 66. dakikada Ömer Bayram attı. Tuzlaspor'un gollerini 20., 28. ve 50. dakikada Okwuchukwu Ezeh, 59. dakikada Onat Kutay Kurt, 78. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada Bardhi. kaydetti.

İLK 11'LER

Galatasaray 11'i: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil.

Tuzlaspor 11'i: Phılıpp, Aykut, Rajko, Ferhat, Lamıne, Veaceslav, Tayfun, Francis, Ahmet, Onat


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