Orijinal dizinin beşinci sezonunda görev alan ve yeni dizinin senaryosunu üstlenen Joshua Safran, projeyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kendinin de 90’larda, New York’ta özel bir okula gittiğini ve dizideki okulun gerçekleri olması gerektiği gibi yansıtmadığından bahseden Joshua Safran, ana dizinin senaryo ekibindeki tek eşcinsel yazar olduğuna da eklemiş.

'Daha farklı bir dünya görüşüne sahip olacak'

Joshua Safran'ın açıklamalarına göre yeni Gossip Girl orijinal diziyle aynı evrende geçse de daha farklı bir dünya görüşüne sahip olacak. Öncekinin aksine tüm ana karakterler beyaz olmayacak. Ayrıca queer içerik fazlaca yer alacak.

Sosyal medyanın ve New York'un geldiği yeni noktayı da anlatacak dizide yeni karakterlerin gideceği okul orijinal dizideki gibi Constance Billard School for Girls. Erkek karakterlerin okuduğu St. Jude’s School for Boys'un kullanılıp kullanılmayacağı ise belli değil.

Kristen Bell'in yeni dizide de anlatıcı olarak yer alacağı haberi de geçen günlerde geldi.

