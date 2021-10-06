HBO Max'in resmi sitesinde, platformun yayın hayatına başlayacağı yeni ülkelerin yer aldığı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.

Platform, 26 Ekim tarihinde ise İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra merkezli olarak kullanımda olacak.

Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.