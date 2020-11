HBO, The Last of Us oyununun dizisi için çalışmalara hız verdi

The Last of Us’ın bir dizi olarak HBO ekranlarına taşınacağı ilk olarak mart ayında duyurulmuştu. Hatta dizi için HBO yapımı Chernobyl dizisinin yönetmeni Johan Renck ve yapımcısı Craig Mazin’in bir araya geleceği aktarılmıştı.

The Last of Us dizisiyle ilgili olarak gelen yeni bilgilere göre The Last of Us oyunun yazarı ve kreatif direktörü olan Neil Druckmann, Craig Mazin ile birlikte dizinin yazarı ve baş yapımcısı olacak.

Oyunun geliştiricisi olan Naughty Dog’un başkanı olan Evan Wells ise Carolyn Strauss ile birlikte yönetici yapımcı olacak. Dizi, genel olarak Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games ve Naughty Dog ortak yapımı olacak ve PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olarak seyircilerle buluşacak.

HBO programlama bölümü başkan yardımcısı Francesca Orsi konu hakkında “Craig ve Neil kendi liglerinde vizyonerler" dedi. Orsi aynı zamanda The Last of Us’ın sürükleyici hikayesini uyarlamak için Naughty Dog, Word Games, Sony ve PlayStation ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

The Last of Us, hem sektör eleştirmenlerinin hem de hayranlarının güçlü eleştirileriyle 2013 yılında yayınlandı. Geçen yıl oyunun çok sayıda ödül kazanmasının yanı sıra toplamda 20 milyon kopya sattığı bildirildi. The Last of Us Part II ise geçtiğimiz haziran ayında yayınlandı.