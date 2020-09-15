HDI Sigorta milli binici Burak Alparslan’a sponsor oldu
Öte yandan sporun her dalında yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile dikkat çeken HDI Sigorta, şimdi de bireysel spor dalında milli binici Burak Alparslan’a sponsor oldu.
15 Eylül 2020, Salı 11:11 Son Güncelleme:
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HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bu birlikteliği kutlamak amacıyla düzenlenen toplantıda 15 yaşındaki genç sporcu Burak Alparslan’ın Balkan Şampiyonluğu’nu kutladı. Toplantıya HDI Sigorta üst düzey yöneticileri, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek; Türkiye Binicilik Federasyonu ve İstanbul Atlı Spor Kulübü başta olmak üzere spor camiasından isimler katıldı.
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