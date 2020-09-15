HDI Sigorta milli binici Burak Alparslan’a sponsor oldu

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bu birlikteliği kutlamak amacıyla düzenlenen toplantıda 15 yaşındaki genç sporcu Burak Alparslan’ın Balkan Şampiyonluğu’nu kutladı. Toplantıya HDI Sigorta üst düzey yöneticileri, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek; Türkiye Binicilik Federasyonu ve İstanbul Atlı Spor Kulübü başta olmak üzere spor camiasından isimler katıldı.