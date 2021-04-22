HDMI 2.1 destekli ilk oyuncu monitörü duyuruldu

Asus’un 43 inç büyüklüğündeki monitörü HDMI 2.1 üzerinden 4K 120 Hz için destek sunarken DSC teknolojisi sayesinde DisplayPort 1.4 ile de PC için 4K 144 Hz desteği sunabilecek.

AMD FreeSync Premium Pro teknolojisine sahip monitör, ELMB ve değişken yenileme hızı teknolojilerinin aynı anda çalışmasını sağlayan ASUS ELMB Sync ile donatıldı. Tüm bunlara ek olarak, DisplayHDR 1000 sertifikası ve yüzde 90 DCI‑P3 renk gamına sahip Yüksek Dinamik Aralık teknolojisiyle geliyor.

Asus, burada 120 / 144FPS'de akıcı oyun oynamanızı sağlayacak. XG43UQ, anlık 1 ms MPRT (hareketli görüntü yanıt süresi) ve önceden ayarlanmış üç HDR moduna sahip.

Ayrıca ürün, ASUS SonicMaster teknolojisi ile çalışan yerleşik 10W stereo hoparlörler ve bir uzaktan kumanda ile birlikte gelecek. Bağlantı seçenekleri arasında ise USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses girişi ve kulaklık girişi yer alıyor.

ROG Strix XG43UQ’nun çıkış tarihi ve fiyatı ve belli değil.



