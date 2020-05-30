Siyaset HDP Batman İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Batman İl Başkanı gözaltına alındı

Siyaset

HDP Batman İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Batman İl Bakanı Ömer Kulpu'nun gözaltına alındığı açıklandı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu. Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı.


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