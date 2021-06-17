HDP binasına saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, bugün saat 11.05 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki HDP İl Başkanlığı'nda meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'na gelen eli tabancalı O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'a ateş edip öldürdü. Binadan duyulan silah sesi üzerine olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Yapılan çalışma sonrası silahlı saldırgan O.G. yakalanarak gözaltına alındı. O.G. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin, sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI ORTAYA ÇIKTI

O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA



