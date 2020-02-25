Siyaset HDP Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar var

HDP Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar var

Siyaset

HDP Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

25 Şubat 2020, Salı 16:38 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" denildi.

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