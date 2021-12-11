Türkiye HDP milletvekilinin kardeşi 'Teröristi saklamak' suçundan tutuklandı

HDP milletvekilinin kardeşi 'Teröristi saklamak' suçundan tutuklandı

Türkiye

HDP milletvekilinin kardeşi 'Teröristi saklamak' suçundan tutuklandı

AK Parti’nin eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayında HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:40 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti’nin lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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