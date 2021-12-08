HDP Şanlıurfa Milletvekili Maçin’e ceza!
TBMM Genel Kurulu’nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’e 3 birleşim ceza verildi.
08 Aralık 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan’a özgürlük" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin’e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin’e 3 birleşim katılmama cezası verildi.
İHA