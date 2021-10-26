Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Irak-Suriye tezkeresi için HDP 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. Gözler CHP'nin alacağı karara dönmüş. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini aktardı.

HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ

CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

'BUNA EVET DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayarak, TSK'nın sınır güvenliği için Irak ve Suriye'deki varlığını 2 yıl daha uzatan tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. Özer, "Bu torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz. 4 farklı konuyu bir araya koymuşlar. Zaten ikisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK ile ya da Suriuye'deki IŞİD ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. 'Terörle mücadele için tezkere istiyoruz' demeleri biraz algı yönetiminden başka bir şey değil. İkinci husus Suriye'nin toprak bütünlüğünü yani İdlib'deki misyonu karşılayacak hiçbir şey yok orada. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil. Üçüncü ve en önemli husus ilk kez 2 yıllık yetki isteniyor. Bu 2 yıllık yetki süresinin içinde zaten seçimler var. Gününde bile yapılsa seçimlerden sonraki 4 ayı yani gelecek parlamentonun yetkisine tecavüz eden bir süreç var. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iç politika için istediği, Suriye ile bir savaş çılgınlığına girişebileceği böyle bir sorumluluğa ortak olmak, buna 'evet' demek mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kendi hırsı, kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda ve iç politikaya malzeme etmek için yönetmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'HAYIR' OYU SİNYALİ

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu da tezkereye 'hayır' sinyali vererek, "Torba tezkere dönemi başladı, gelin buna ‘Evet’ deyin diyorlar, biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız?" demişti.



