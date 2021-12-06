Siyaset HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Siyaset

HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

13 HDP'li milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Aralarında HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da var.

06 Aralık 2021, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Komisyona sevk edilen milletvekilleri; Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık, Murat Sarısaç, Muş milletvekilleri Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Hakkari Milletvekili Sait Dede oldu. Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in de 2'şer dosyası bulunuyor.


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