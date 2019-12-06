Van'ın Muradiye, Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması gözaltına alınan isimler: Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar.