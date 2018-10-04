İlçeye bağlı bir köyde yaşayan S.K. (16), annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiği HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker'i (65) sırtından bıçakladı. Yaralanan Ülker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.K. olaydan sonra jandarmaya teslim olurken, evli ve 6 çocuk babası Ülker'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.