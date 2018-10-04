HDP'li başkanı sevgilisinin oğlu bıçakladı

Elazığ'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker, ilişki yaşadığı belirtilen kadının oğlu tarafından bıçaklandı

04 Ekim 2018, Perşembe 10:49 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 10:57
A A

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan S.K. (16), annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiği HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker'i (65) sırtından bıçakladı. Yaralanan Ülker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.K. olaydan sonra jandarmaya teslim olurken, evli ve 6 çocuk babası Ülker'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.