HDP'li belediye başkan yardımcısı ve DBP il eş başkanına terör gözaltısı

HDP'li belediye başkan yardımcısı ve DBP il eş başkanına terör gözaltısı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.