Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı. Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

AA