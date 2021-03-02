Siyaset HDP'li Belediye Başkanı Uğun gözaltına alındı

HDP'li Belediye Başkanı Uğun gözaltına alındı

Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı Uğun gözaltına alındı

Erzurum’un Karaçoban ilçesinin HDP’li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.

02 Mart 2021, Salı 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.     

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı. Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener’in sınavı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması