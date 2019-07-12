HDP İstanbul İl Örgütü, partinin eski Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgütün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesinin bugün cuma ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AKŞAM ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti

Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etmişti.