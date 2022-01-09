Türkiye HDP'li milletvekilinin PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li milletvekilinin PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye

HDP'li milletvekilinin PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

2017 yılında Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristin telefon incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

09 Ocak 2022, Pazar 10:46 Son Güncelleme:
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29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.



Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.

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