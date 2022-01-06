Siyaset HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya üzerinden Aysel Tuğluk için yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatıldı.

06 Ocak 2022, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk’un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Gergerlioğlu paylaşımında “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301’inci maddesi gereğince “devleti ve organlarını aşağılama”, TCK 277’nci maddesi gereğince “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve TCK 215'inci maddesi gereğince “suçlu ve suçluyu övme” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

İHA

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