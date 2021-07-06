Anayasa Mahkemesi'nin "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiği kararının ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetmesi üzerine, yakınları ve avukatları Sincan Kapalı Cezaevi önüne geldi.

Tahliye edilen Gergerlioğlu ile ailesi ve yakınları, bir süre görüştükten sonra kendilerini bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

AA



