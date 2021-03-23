Siyaset HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan AYM'ye başvuru

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan AYM'ye başvuru

Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan AYM'ye başvuru

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

23 Mart 2021, Salı 12:35 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu. Gergerlioğlu, başvurusu öncesinde HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte geldiği AYM önünde açıklama yaptı. Gergerlioğlu, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi. Gergerlioğlu, daha sonra milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.



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