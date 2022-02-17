Siyaset HDP'li Semra Güzel ile ilgili TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda karar!

HDP'li Semra Güzel ile ilgili TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda karar!

Siyaset

HDP'li Semra Güzel ile ilgili TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda karar!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili karar açıklandı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

17 Şubat 2022, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Toplantı verilen 20 dakikalık arayla birlikte 7 saat sürdü. Bu aşamadan sonra Karma Komisyonun karar raporu TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar ise TBMM Genel Kurulu'nda verilecek.

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