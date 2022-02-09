Siyaset HDP'li Semra Güzel'e tebligat gönderildi

HDP'li Semra Güzel'e tebligat gönderildi

Siyaset

HDP'li Semra Güzel'e tebligat gönderildi

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca tebligat gönderildi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 15:40 Son Güncelleme:
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TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel’in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Hazırlık Komisyonu üyesi HDP’li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi. HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.

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