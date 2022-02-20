Türkiye HDP'li vekil Sait Dede'nin otomobili minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP'li vekil Sait Dede'nin otomobili minibüse çarptı: 2 yaralı

Türkiye

HDP'li vekil Sait Dede'nin otomobili minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

20 Şubat 2022, Pazar 13:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Öğle saatlerinde Hakkari - Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana gelen kazada, il kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu.

İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Banu Şen
Ruh halimize cemre gibi düştüler
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Ankara Altındağ'da göçük! 1 yaralı