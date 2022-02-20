Siyaset HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı! Yaralılar var

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı! Yaralılar var

Siyaset

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı! Yaralılar var

İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Yaralılar var.

20 Şubat 2022, Pazar 13:45 Son Güncelleme:
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HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı.

Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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