Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Bizim güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'yi hedef haline getiren bir tablo ile karşı karşıyayız.

Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok bizim. Dünyada 21. yüzyılın nasıl başladığını da biliyoruz. Bize küreselleşme dediler, her şeyin maliyetinin düşeceğini düşündük. İyi alışkanlıkların dünyayı kontrol edebileceğini düşündük. Bu vahşi kapitalizmin başka bir senaryosu.

HDP'Lİ GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI

Bu millet bizden bir beklentisi var. Okula çocuğumu rahat göndereyim. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Grup konuşmalarını biraz seyrettim. Ne İYİ Parti Akşener, Ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bu fotoğrafla ilgili 'bu fotoğrafı doğru bulmuyoruz' diyemediler. Bir tanesi bir şey söyleyemedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ KONUŞULUYOR"

Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı.

2009'da terör örgütüne katılmış bu kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan katılmış. Buradan milletime bir şey söylemek isterim: Dışardan Türkiye muhalefetin bağırış çağırışı gibi gözükmüyor. Biz gittiğimiz her yerde ışıltıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir Türkiye'deki istikrardan bir de dünyadaki hiçbir soruna sırtını dönmeyen Türkiye'den dolayı. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin mücadelesi konuşuluyor.

Türkiye 21. asırdaki yürüyüşünde öyle bir noktaya geldi ki kendisi dönmek istese dönemez. Bu terörist gibilerden Türkiye'de çok var. Önümüzdeki günlerde bunlar daha sıkça Türkiye'nin gündeminde olur. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. Siyaseti buna alet etmek ve bunu meşru siyaset gibi göstermek kadar Türkiye'ye de zarar veren bir anlayış söz konusu değildir. İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi.

İBB'YE TEFTİŞ

Belediyeden diyorlar ki 'Biz adli sicil kaydı istedik bu isimler temiz.' Elinizde sosyal medya trolleri olmak söylediklerinizi doğru yapmaz. Gazetecilere para vermek sizleri haklı ve meşru kılmaz. Hukuku eğip bükmeye çalışırsınız, kamuyu eğip bükmeye çalışırsınız ama insanlar her şeyi görüyorlar. Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar. İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım.

"BİZ KİMSENİN DOSYASINA EL KOYMAYIZ"

'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan.







