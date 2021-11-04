HDP'liler izinsiz basın açıklaması yapmak istedi, polisle arbede çıktı
Tunceli'de HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. HDP'liler ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
04 Kasım 2021, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Kentte aralarında Milletvekili Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi.
EKİPLER UYARIDA BULUNDU
Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara uymayan HDP'liler ile tartıştıkları polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Gruptakiler, Milletvekili Önlü'nün tutuklamalara tepki gösterdiği konuşması sonrası dağıldı.