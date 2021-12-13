Siyaset HDP’nin İstanbul Kongresine suç duyurusu

HDP’nin İstanbul Kongresine suç duyurusu

Siyaset

HDP’nin İstanbul Kongresine suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP’nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 00:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “12.12.2021 günü saat 11.00’de İstanbul İli Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

ANKARA (İHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati