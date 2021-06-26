Türkiye HDP’nin yaptığı basın açıklamasından sonra dağılmayan gruba polis müdahalesi

HDP’nin yaptığı basın açıklamasından sonra dağılmayan gruba polis müdahalesi

Türkiye

HDP’nin yaptığı basın açıklamasından sonra dağılmayan gruba polis müdahalesi

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye yönelik açılan kapatma davasının kabul etmesinin ardından HDP İstanbul İl Başkanlığı bugün Beyoğlu’nda bir basın açıklaması yaparak kararı protesto etti. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.

26 Haziran 2021, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi’nin Halkların Demokratik Partisi’ne(HDP)yönelik açılan kapatma davasını kabul etmesinin ardından, HDP İstanbul İl Başkanlığı, Şişhane Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından dağılmak istemeyen gruba polis müdahale etti.

POLİS ANONS EDEREK UYARDI

Basın açıklamasının ardından polis ekipleri, Şişhane Meydan’da bulananlara yönelik yaptığı anonsta, etkinliğin sona erdiği ve grubun slogan atmadan sessizce dağılmasını istedi. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen bazı gruplar slogan atarak ara sokaklara doğru hareket etti.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Grubun dağılmaması üzerine polisin müdahalesi geldi. Biber gazı kullanan polis grubu kısa sürede dağıttı.

DHA

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