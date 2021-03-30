Siyaset HDP'ye kapatma davasıyla ilgili son dakika gelişmesi

HDP'ye kapatma davasıyla ilgili son dakika gelişmesi

Siyaset

HDP'ye kapatma davasıyla ilgili son dakika gelişmesi

Son dakika haberine göre; HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, tarafından yarın yapılacak.

30 Mart 2021, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Yarın davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Parti ön savunmaya ilişkin sürenin uzatılması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.


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