Heavy metal grubu Manowar İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, 'The Final Battle' turnesi kapsamında 20 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

19 Şubat 2019, Salı 13:22 Son Güncelleme:
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Heavy metal grubu Manowar İstanbul'a geliyor

1980'de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, 'The Final Battle' turnesi kapsamında 20 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Manowar konserde, hit parçalarından oluşacak bir setlist ile sahne alacak.

Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul'da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, 'Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye'deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz'' dedi.

DHA


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