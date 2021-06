Heceyi kelime yap (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kalemler, 2 adet beyaz kâğıt.Yaş: 6+

NASIL OYNANIR?

Oyuncular bir masanın etrafına oturur, masanın üzerine iki tane beyaz kâğıt konur. Oyunun ilk aşamasında her oyuncu, sırası geldiğinde ilk kâğıda herhangi bir hece yazar. Örneğin “sa, ka, ma, ra, kar, da, mar”. Bu aşamada her oyuncu, sırası geldiğinde kâğıdın herhangi bir yerine sadece bir hece yazacaktır. Heceler, aralarında uygun boşluklar bırakılarak yazılmalı ve birbirine karışmamalıdır. Kâğıdın her tarafı hece ile dolduktan sonra oyunun ikinci aşamasına geçilir. Bu aşamada sırası gelen oyuncu, birinci kâğıtta yazılı olan heceleri kullanarak anlamlı kelimeler oluşturur ve oluşturduğu kelimeyi ikinci kâğıda yazar. Her oyuncu sırası geldiğinde yalnızca bir tane anlamlı kelime oluşturmalıdır ve bu sırada kullandığı heceleri bir daha kullanılmaması için yuvarlak içine almalıdır. Örneğin yukarıda oluşturulan hecelerden “makara, sakar, damar” gibi anlamlı kelimeler oluşturulabilir. Her oyuncunun farklı renkte yazan bir kalem kullanması oyunu daha keyifli hâle getirecektir.