Hedef halkalar (OYUN)

Malzemeler:

4 plastik tabak, 4 renk akrilik boya, plastik veya köpük toplar, koli bandı.

NASIL OYNANIR?

Plastik tabakların orta kısımlarını maket bıçağı ile kesip çıkartın. Tabaklar halka şeklinde kalmalı. Tabakları farklı renklerde boyayın. Bir kapı girişine koli bandını şeritler halinde kesin ve aralıklarla yapıştırın. Plastik çemberleri bu aralıklara gelecek şekilde yapıştırın. Çocuğunuzdan topları halkaların içerisinden atmasını isteyin. NOT: Topları halkaların renklerinde boyayarak ya da o renklerde toplar kullanarak çocuğunuzdan aynı renkteki topları aynı renkteki halkalara atmasını isteyebilir, böylece renkleri pekiştirmesini de sağlayabilirsiniz.



