Korkunç ihtimal: Hedefe giderken patladı

Patlama sonucunda 2 kişi olay yerinde bir kişi de hastanede olmak üzere 3 kişi öldü. Araçtakilerin Suriyeli oldukları, parmak izi alınarak geçici kimlik kartı (biyometrik kimlik) verildiği ve Türkiye’de yaşadıkları öğrenildi. Araç sahibinin de Suriyeli olduğu belirlendi.

KAYMAKAMLIĞA 500 METREDE

Araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde seyir halindeyken dün saat 12.50’de havaya uçtu. Kaymakamlık binasına 700 metre mesafede meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda terör, istihbarat ve bomba imha uzmanı ekibi olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede motoru 60 metre uzağa fırlayan aracın bomba yüklü olduğu, araçtaki patlayıcının düzeneğe bağlandığı, ayrıca uzaktan kumandalı sistem düzeneğinin de bulunduğu belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Araçta bulunan 3 kişiden 2’si olay yerinde diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü. Kimlik tespitine yönelik yapılan incelemede ölen 3 kişinin de Suriyeli olduğu öğrenildi. Kimliği belirlenen kişilerin geçici koruma kapsamında Türkiye’ye sığındığı, parmak izleri alınarak biyometrik kimlik verildiği ortaya çıktı.

ARAÇ SAHİBİ SURİYELİ GÖZALTINDA

Aracın içindeki bomba düzeneği ve eylem şeklinin DEAŞ’ı işaret ettiği yetkililer tarafından belirtilirken, uzmanlar hedefin ve aracın güzergahının neresi olabileceği yönünde detaylı çalışma yürütüyor. Uzmanlara göre cuma namazından dağılan kalabalık hedef alınmış olabilir. İkinci bir olasılık olarak terör örgütü YPG’nin de üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye’de yaşayan Suriyeli. Laboratuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Araç seyir halindeyken patladı. EYP olduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili tam soruşturma ve bilgiler, kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. Emniyet yetkililerinin yaptığı çalışmalar sonucunda da akşam saatlerinde aracın sahibi olan Suriyeli gözaltına alındı. Bu kişinin terörle mücadele şubesinde sorgusu devam ediyor. Aracın ise Suriye plakalı olduğu, geçici Türk plakası takıldığı ortaya çıktı. Ölen üç Suriyelinin ise herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına rastlanılmadı.

Hürriyet - Fevzi Kızılkoyun