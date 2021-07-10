Etkinlik Rehberi Hedefe ulaş (Oyun)

Hedefe ulaş (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Hedefe ulaş (Oyun)

Bu etkinlik çocuklarınızın el göz koordinasyonu ve motor becerilerini geliştirmektedir.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Farklı renklerde fon kartonu, kalem, makas, hedef olarak belirleyebileceğiniz herhangi bir sticker.. Yaş: 3-5

NASIL OYNANIR?

Fon kartonlarını birbiriyle aynı uzunlukta ve boyutta olacak şekilde kesin. Kartonların üzerine hedef olarak belirleyeceğiniz sticker yapıştırın. Üzerine çeşitli desenlerde çizgiler çizin. Çizilen çizgilerin üzerinden giderek makas ile kesin ve hedefe ulaşın

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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