Hedefe ulaş (Oyun)

MALZEMELER

Farklı renklerde fon kartonu, kalem, makas, hedef olarak belirleyebileceğiniz herhangi bir sticker.. Yaş: 3-5

NASIL OYNANIR?

Fon kartonlarını birbiriyle aynı uzunlukta ve boyutta olacak şekilde kesin. Kartonların üzerine hedef olarak belirleyeceğiniz sticker yapıştırın. Üzerine çeşitli desenlerde çizgiler çizin. Çizilen çizgilerin üzerinden giderek makas ile kesin ve hedefe ulaşın