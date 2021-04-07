Serdar Aktolga ülkemizde vücut geliştirme konusunda çoğu genç sporcuya ilham vermiş ve ile onlarca yarışmadan şampiyonluk kazanmış bir vücut geliştirme sporcusu. Aktolga IFFB, NABBA, WABBA ve NAC Federasyonlarının dördünde de yarıştı ve 4 ulusal ünvan ile Türkiye'nin en büyük vücut geliştirme sporcularından biri olarak yaşayan bir efsaneye dönüştü. Kariyerindeki ilk büyük başarısını ise 1998 yılında +90 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak elde etti.



