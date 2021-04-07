Hedefim 50 yaşında dünya şampiyonu olmak - Serdar Aktolga'nın hikayesi
Beş dünya şampiyonluğunun yanı sıra Balkan şampiyonluğu ve sayısız derecesi bulunan Aktolga’nın şimdiki hedefi ise yeniden podyumlara dönüp 50 yaşında dünya şampiyonluğu elde etmek. Biz de bu videoda Aktolga’nın geçmişi ve bugününe kısaca değinmeye çalıştık.
07 Nisan 2021, Çarşamba 13:35 Son Güncelleme:
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Serdar Aktolga ülkemizde vücut geliştirme konusunda çoğu genç sporcuya ilham vermiş ve ile onlarca yarışmadan şampiyonluk kazanmış bir vücut geliştirme sporcusu. Aktolga IFFB, NABBA, WABBA ve NAC Federasyonlarının dördünde de yarıştı ve 4 ulusal ünvan ile Türkiye'nin en büyük vücut geliştirme sporcularından biri olarak yaşayan bir efsaneye dönüştü. Kariyerindeki ilk büyük başarısını ise 1998 yılında +90 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak elde etti.