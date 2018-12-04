‘Hedefim Sensin’ kahkahası tüm Türkiye’de!

İzmir’de film ekibinin karşılaştığı sevgi seli ve coşku görülmeye değerdi. ‘Sizi çok seviyoruz’ çığlıklarıyla İzmir Optimum Avm’de sevenleriyle buluşan ‘Hedefim Sensin’ ekibini İzmirliler bağrına bastı!

FİLMİN ŞARKILARI DİLLERDE!

Büyük bir neşe içinde, filmin şarkılarından ‘Bahçe Duvarı’ eşliğinde sahneye oynayarak çıkan ekip, sahneden yine oynayarak ayrıldı.

Ata Demirer: “Güzel İzmir güzel bir Pazar gününde aile günü yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Size harika oyuncular getirdim” diyerek ekibi tek tek alkışlar eşliğinde sahneye davet etti”. Demirer cümlelerini şöyle bitirdi: “İzmir bizi sever, biz de İzmir’i severiz. Allah hepimizi nazardan saklasın”.

BU FİLM SİZE ÇOK İYİ GELECEK!

Demet Akbağ: “Turnemizin son durağı İzmir, şahane bir moralle döneceğiz İstanbul’a. Yine çok seveceğinizi umduğumuz bir film yaptık. Eminim çok iyi gelecektir size. Biz size iyi gelen filmler yapmayı seviyoruz. Bu film de iyi gelsin.Soğuk kış günlerinde ısının” dedi.

Yönetmen Kıvanç Baruönü: “Filmi daha çekerken, film hemen bitsin ve hemen İzmir’e gelelim istiyorduk” diyerek İzmir heyecanını paylaştı.

Gonca Vuslateri “Çok heyecanlıyım İzmir seyircisiyle buluştuğum için. Çok harika bir film oldu. İyi ki varsınız!” diyerek seyirciyi selamladı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANI ALKIŞLARLA İZLİYOR!

Film her şehirde alkışlarla izlendi, seyirci kahkaha atmaktan adeta yoruldu. Sevinçleri ve neşeleri yüzlerinden okunan ekip, her şehirde sinema salonlarını dolduran seyirciye binlerce kez teşekkür etti.

Ata Demirer yine çok neşeli bir hikaye ile seyirci karşısında! Yılın kahkahası en bol, BKM yapımı ‘Hedefim Sensin’ filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ’a Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor.

TÜRKİYE’NİN BÜTÜN KOMİKLERİNİ O YÖNETİYOR: KIVANÇ BARUÖNÜ!

Bugüne kadar yönetmenliğini üstlendiği tüm filmlerle Türkiye’de ve Avrupa’da milyonları güldüren Kıvanç Baruönü şimdi de ‘Hedefim Sensin’ ile beyazperdede!

Son dönemin en popüler yönetmeni Kıvanç Baruönü’nün 8. sinema filminde, daha önceki sinema filmlerinde de olduğu gibi, komedi denince ilk akla gelen usta isimler bir arada!

Barönü, bugüne dek, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tolga Çevik , Gupse Özay, Ezgi Mola gibi Türkiye’yi en çok güldüren isimlerin gişe rekortmeni filmlerini yönetti.



