'Hedefimiz yerel ekonominin lokomotif gücü olmak'

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Türkiye üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarını artırarak büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi, son 20 yıldır yıllık ortalama yüzde 5.3 büyümeyi başaran, yılın 3 çeyreğinde yüzde 11.7 büyüyen, 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren güçlü bir ekonomiye sahip. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatarak pozitif ivmemizi sürdürmeye devam edecek, önümüzdeki yıl çok daha iyi noktalara geleceğiz.

‘ÜRETİME ODAKLANDIK’

Türkiye’nin yeni kalkınma modeli üretim üzerine inşa edildi. Üretim ve üretime bağlı ihracata odaklanmış bir ülkeyiz. Önümüzdeki senelerde cari açığın sıfırlandığını göreceğiz. Dünya ihracatındaki payımızın yüzde 1’i, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ları geçtiği bu dönemde ülkemize güvenen ve yatırım yapan yatırımcıların da kazanacağını düşünüyoruz. Pandeminin ağır şekilde hissedildiği 2020’de ülkemiz, krizde fırsatları değerlendirerek G20 ülkeleri içinde Çin’le birlikte pozitif büyümeyi başaran tek ülke oldu.

74 ÜLKEDE FAALİYET

Türkiye’yi geleceğe taşıyan en önemli iş insanlarının Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD; Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın önderliğinde yurt içinde 88 şube, yurt dışında ise 74 ülkede, 81 irtibat noktasında çalışmalarını sürdürmektedir. Güzel İzmir’imizde de 320 üyesi ve 50 bin kişilik istihdam sağlayan yapısıyla MÜSİAD İzmir; istihdam olarak İzmir ekonomisinin yüzde 10’una, yapmış olduğu ticaretle de yüzde 13’üne hitap etmektedir. İzmir’de MÜSİAD’ın yerinin kıymetli olduğunu müşahede ettik, şehrimizin gözdesi olduğunu gördük. MÜSİAD İzmir olarak, şehrimizde birçok sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmekteyiz. Maddi ve manevi yönlerden insanımıza katkıda bulunmaya, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, ekonomimizin yerelde lokomotif gücü olmaya gayret ediyoruz.”

İZMİR’DE NİTELİKLİ GENÇLERİ İSTİHDAM EDİYORUZ

‘Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması’ İNİP projemizi hayata geçirdik. 150 gencimiz eğitim aldı ve en az 50 gencimizi MÜSİAD üyelerimiz tarafından istihdam edeceğiz. izmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde MÜSİAD İzmir Akademi Dijital Dönüşüm Ofisi’ni de kurduk. Burada yetişecek gençlerimizle her zaman nitelikli istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

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