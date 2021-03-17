Hedefleri vurma oyunu

MALZEMELER

4-5 plastik tabak, saç lastiği, pipet,

bant, karton, makas, keçeli kalem / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Tabakların arkasına tabakların dik durmasını sağlayacak destekleri oluşturmak için iki tane üçgen şeklinde karton kesin ve tabakların arkasına yapıştırın. Tabaklara küçükten büyüğe puanlar verin. Tabakları masaya ya da yere arka arkaya sıralayın. En küçük puan en önde olsun. Pipeti kısaltın. Saç lastiğini ve pipeti resimdeki gibi tutarak hedeflere atın ve en yüksek puanı almaya çalışın!