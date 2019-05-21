Hedefte zengin turist var

Antalya Belek’te bulunan Ela Qualty Resort Belek’in Genel Müdürü Ufuk Gezgin, turizmde yeni bir döneme girilmesi gerektiğini belirterek, “Artık nitelikli turist için çalışmalıyız. Cannes’da, Miami’de tatil yapan turisti Türkiye’ye çekmeliyiz” diye konuştu.

YÜKSEK GELİRLİ ODA

Zengin turistin gelmesiyle birlikte nitelikli odalara ilginin de artacağına değinen Gezgin, “Rusya ve BDT ülkeleri villaları yeniden tercih etmeye başladı. Batı Avrupalılar’ın da göl evlerine talebi var. Yurtdışı ile döviz bazlı çalıştığımız için fiyat artırmamız doğru değil. Villa, aile odası, kral dairesi, göl evi gibi nitelikli odaları satarsak, zam yapmadan geliri artırabiliriz” dedi.

DİREKT UÇUŞLAR

Turizm sezonunu da değerlendiren Gezgin, Rus ve Avrupalı turistin geri döndüğünü, Rusya ile kriz yaşanan dönemde yapılan çalışmalar sayesinde yeni pazarların da buna eklendiğini anlattı. Gezgin, Türk Hava Yolları’nın Londra, Berlin, Moskova, Cidde gibi hedef pazarlara Antalya Havalimanı’ndan doğrudan uçuşlara başlamasının turist sayısını artıracağını dile getirdi.

BREXİT ETKİSİ

Ufuk Gezgin, bu yıl Rusya ve Almanya’nın yanı sıra İngiltere’nin de öne çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Brexit nedeniyle Paund’un Euro karşısında değer kaybı İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısır’a yöneltti. İngiltere ile Paund bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var. İlk dört ayda Antalya’ya gelen İngiliz turistte yüzde 49 artış var. Aynı dönemde Polonya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 69 arttı. AB’ye girdikten sonra zenginleşen Polonya, Romanya ve Macaristan Türk turizmi için gelecek vadeden ülkeler.”

ÇOCUK KONSEPTİNE ÖDÜL

Ela Quality Resort’ta ‘Everland Q City’ konsepti ile fark yarattıklarını ifade eden Gezgin, “Q City’e çocuklara özel hizmet anlayışını getirdik. Konseptimiz ile ‘Quality Management Awards 2018’de, ‘Türkiye’nin En İyi Yönetilen Çocuk Etkinlik Oteli’ seçildik. Geçen yıldan bugüne kadar 18 bin 25 çocuk aktivitelere katıldı” dedi.