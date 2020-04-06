Hediye yerine bağış

Yakınlarına ve takipçilerinden hediye istemediğini, bunun yerine ‘Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Toplanan para, kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılacak. Dün 29 olan oyuncu Deniz Baysal ise ‘Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışta bulunulmasını istedi. Baysal şu açıklamayı yaptı:

“Givin adlı akıllı telefon uygulaması aracılığıyla oluşturduğum ‘Doğum Günü Bağışım’ profili üzerinden bağışlarınızı yapabilirsiniz.”





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