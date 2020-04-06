Hediye yerine bağış
8 Nisan’da, 45 yaşına girecek olan Funda Arar ‘İyilik Paylaş’ platformu üzerinden anlamlı bir kampanya başlattı.
06 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Yakınlarına ve takipçilerinden hediye istemediğini, bunun yerine ‘Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Toplanan para, kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılacak. Dün 29 olan oyuncu Deniz Baysal ise ‘Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışta bulunulmasını istedi. Baysal şu açıklamayı yaptı:
“Givin adlı akıllı telefon uygulaması aracılığıyla oluşturduğum ‘Doğum Günü Bağışım’ profili üzerinden bağışlarınızı yapabilirsiniz.”