Hediyelik telaşı! 2 liraya da var, 1500 liraya da...

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2021’e pandeminin etkisiyle durgun girilirken, bu yıl yaz aylarında geçilen normalleşme sayesinde 2022’ye ise biraz daha umutlu ve heyecanla başlanıyor. Toplumdaki bu eğilim, hediyelik eşya satışlarında da etkisini gösteriyor. Hem kendini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkes, bütçesine göre küçük-büyük hediye alma telaşına girdi. Perakende şirketleri de bu talebi değerlendirmek için hem online hem de fiziki (mağaza) noktalarda yeni yıla özel indirim kampanyaları başlattı.

HANGI ÜRÜNLER REVAÇTA?

31 Aralık’a kadar ‘1 alana 1 bedava’, ‘4 taksit imkanı’, ‘yüzde 50’ye varan indirim’ gibi kampanyalarla yılbaşı süsleri ve renkleriyle donatılmış ürünler her yerde kendini gösterirken, en fazla talep edilen çeşitler ise termoslar, mug, kokulu mumlar, kablosuz kulaklık, powerbank, usb cihazlar, kar küresi, başta çikolata olmak üzere gıda ürünleri ile doldurulmuş küçük kutular, yılbaşı ağaçları ve süsleri, biblolar, kapı süsleri, kozmetik ürünleri, kıyafet, bere, kaşkol, eldiven ve takılar. Kurumsal (şirketlere yönelik) hediyelik pazarında da yine her yıl olduğu gibi kalem ve ajanda öne çıkıyor. Fiyatlar ise çok değişken. Kalem hediye etmek isteyen 2 liraya bu ürünü bulabilirken, fiyatı 300 liraya hatta çok özel serilerde 1.500 liraya kadar ulaşan powerbank de alabiliyor.

ŞİRKETLER İÇİN DE FIRSAT

Vatandaş sevdiklerine hediye alışverişi yaparken, yılbaşı dönemi aynı zamanda şirketler için de hediyeleşme sezonu. Türkiye’de büyüklüğü 50 milyar liraya ulaşan kurumsal hediye ürünleri sektörü, şirketlerin ve küçük firmaların rekabet ortamında ayrışması adına önemli bir tanıtım faaliyeti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen şirketler, çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına vereceği hediye paketlerinin gönderimini yapmaya başladı.

KUR DÜŞÜŞÜ ALIŞVERİŞİ RAHATLATTI

Döviz kurundaki düşüşle birlikte bazı ürünlerde indirimler başlayınca vatandaş hediyelik eşya almak ve yılbaşı alışverişi için başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere, çarşı pazara hücüm etti. AVM’ler yıl sonununda günlük 6.7 milyon ziyaretçiye ulaşarak 2019’daki günlük 6.5 milyon ziyaretçi sayısını aşmayı ve 2019 cirolarını yakalamayı hedefliyor. Pandemiyle birlikte çok tercih edilen online alışverişte de bugünlerdeki yeni yıl hareketliliğiyle birlikte yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar lirayı aşması öngörülüyor.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLER

Erkek giyim markası Kiğılı, hazırladığı kravat, eldiven, özel hediye setleri, gömek, kazak gibi ürün çeşitlerinin bazılarında yeni yıla özel yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor.

CarrefourSA, çok talep gören ürünler olan kapı süsü ve yılbaşı süslerinde ‘1 alana 1 bedava’ kampanyası başlattı.

Kampanya 31 Aralık’a kadar sürecek. Teknoloji perakende markası MediaMarkt, kablosuz kulaklıklarda 4 taksit imkanı sunuyor.

Kadın, erkek ve çocuk terlikleri markası Twigy, ürünlerde yeni yıla özel yüzde 25 indirim sağlıyor.

150 liranın üzerindeki alışverişlerde ise kargo hizmetinden bedel almıyor.

TURİZM GELİRİNİN YÜZDE 30’U

Türkiye’de hediyelik eşya ve promosyon sektörü, 12 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip. Yerli alıcının yanı sıra turistlerin hediyelik alışverişi de yüksek oranlarda. Türkiye’nin yıllık turizmden elde ettiği gelirin yüzde 30’u hediyelik eşya satışından sağlanıyor. Turistler ise Türkiye’den hediyelik eşya olarak en fazla şu ürünleri alıyor: Kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi aksesuarlar, baklava, lokum, Türk kahvesi, halı, zeytin, zeytinyağı, sabun, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri.