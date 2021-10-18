Kültür & Sanat 'Hediye'nin prömiyer gecesinde kahkaha tufanı!

'Hediye'nin prömiyer gecesinde kahkaha tufanı!

Kültür & Sanat

'Hediye'nin prömiyer gecesinde kahkaha tufanı!

Yazarlığını Ozan Ağaç’ın yaptığı, yönetmenliğini Zuhal Acar’ın üstlendiği ‘Hediye’ isimli tiyatro oyunu geçtiğimiz Cuma günü seyirciyle buluştu

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Bol kahkahalı geçen geceye Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) ev sahipliği yaptı. Yoğun katılım sebebiyle salona ilave sandalyeler eklenirken, Covid-19 kuralları çerçevesinde aşısını olmayan ve PCR testi göstermeyen birkaç seyirci salona alınmadı. Erdem Yener, Arzu Gamze Kılınç, Muhammet Uzuner, Aziz Caner İnan, Elit Andaç Çam gibi tiyatro ve dizilerden tanınan birçok ismin katıldığı gecenin sonunda ‘Hediye’nin oyuncuları Burak Can Aras, Melda Narin Güler ve Sude Yazıcı büyük alkış topladı. Sezonun en dikkat çekici komedilerinden olan ‘Hediye’ kasım ayında Cihangir Atölye Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

‘Hediye’nin konusu ise şöyle:

Cem'in 35 yaş doğum günü kutlaması için sevgilisi Müge sürpriz bir hediye düşünür. Gece yarısı gelen bu hediye ile 3 yıllık ilişkileri, karakterleri ve modern insanın ne olduğu sorusu masaya yatırılır. Karakterler kendi defolarını açığa çıkarırken bir yandan da zamanın ruhunu yakalamaya çalışırlar.

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