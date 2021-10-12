Hedonizm nedir? Hedonist kime denir? Hedonizm karşıtı nedir?

Hedonizm felsefe tarihinde yer alan önemli bir akımdır. Hazcılık anlamına da gelen hedonizm temelinde haz peşinde koşmak vardır. Buna göre iyi ve ya kötünün ölçütü de hazza göre belirlenir. Hedonizm kelimesi Yunanca bir kelime olan Hedone kelimesinden de türetilmiştir. Bu felsefeye göre hayatın anlamının peşinden koşulması hedonizm olarak bilinmektedir.

HEDONİZM NEDİR?

Hedonizm felsefesine inanan kişiler genellikle hayatın anlamının peşinde koşmuşlardır. Hedonizm felsefesi temelinde insanlar dünyadaki amaçlarının yanı sıra acıdan kaçarak haz peşinden koşmaları sağlanmaktadır. Hedonizm felsefesine göre insanlar acı ve kederden kaçarak haz peşinde koşmayı tercih etmişlerdir. Felsefede ise Hedonizm akımının da pek çok temsilcisi bulunmaktadır.

HEDONİST KİME DENİR?

Hedonizm felsefesini benimseyen ve yaşam tarzını sürdüren kişilere hedonist denilmektedir. Bu inanç temeline göre insanlar mutlu olmayı düşündüklerinde mutlu olurlar. Yaşamın devam etmesi için ise haz duygusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Hazcılığı temele oturtturan hedonistler kendilerine acı veren duygulardan kaçmayı tercih ederler. Bu nedenle Hedonizmi savunan Hedonistler insanın kendine acı çektirmesinden uzaklaşırlar.

Sürekli haz sahibi olunması için hedonizm akımı temeli savunulur. Hedonistler yaşamın devamı olması açısından haz duygusu gerekmektedir. İnsanların insan olmasının temeli aslında haz duygusu olarak bilinmektedir. Haz duygusunu benimseyen hedonistler de bunu yaşamlarının temeli haline getirir. Sürekli haz duygusuna bilgi ile ulaşılabilir.

HEDONİZM KARŞITI NEDİR?

Sürekli haz duygusunun hakim olduğu hedonizm düşünce yapısında belli başlı temeller bulunmaktadır. Hedonizm karşıtı olan düşünce yapısı ise genellikle kinizm olarak bilinir. Kinizim, kendini tüm duygulardan ve kurallardan soyutlayan ve doğanın bir parçası olan bireyi tarif etmek için kullanılmaktadır. Kinizim diğer bir adı ile sinizm de çoğu kişi tarafından benimsenmiştir. Kinizim adı ile bilinen felsefe akımı Antik Yunan döneminde ortaya çıkmıştır. Bu felsefi akımda ise Sokrates'in fikir ve konuşmaları esas alınmıştır. Kinizm felsefesinin öğretilerini benimseyen kişiler zenginlik, mal, mülk ve makam gibi tüm maddi değerleri önemsememişlerdir. Bu felsefe akımında önemli temsilciler bulunmaktadır.

HEDONİZM TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

Hedonizm temsilcileri arasında pek çok isim bulunmaktadır. Bu akımı savunan önemli felsefecilerden birisi de Epikuros olarak bilinmektedir. Filozof Epikurus'a göre en iyi haz mutluluk olarak benimsenmiştir. Mutluluk genel olarak tanrı korkusu ve her türlü acıdan uzak durulması şeklinde de açıklanabilir. Ünlü Filozof Epikurus'a göre insanlar kalabalık yerlerden uzak durmalıdırlar. Bunun yanı sıra insanlar arzu besledikleri şeyleri de çabaları ile elde edebilirler. Düşünür Epikuros'a göre pahalı yiyecekler ile seks de insanlara anlık hazlar yaşatmaktadır.

Özellikle ilk çağ felsefesinde insanlar pek çok hedonizm akımından etkilenmişlerdir. Aristippos bu düşünce akımının kurucularındandır. Özellikle M.Ö. 435 ile 356 yıllarında varlığını sürdüren Kirene isimli okul açılmıştır. Bu okulun kurucuları ise egoist ve şüpheci olarak bilinen hedonistlerdir. Bu okuldaki hocalar genellikle zihinsel zevkler dışında bedensel zevkler ile ilgilenirler. Bunun nedeni ise bedensel zevklerin daha yaşanılabilir olmasıdır. Bedensel zevkler çoğu zaman çok daha güvenilir olarak bilinmektedir.

Hedonizm adı verilen felsefe akımına bakıldığında temel öğretilere dikkat edilmelidir. Tüm temel öğretiler insanların acıdan uzak durması şeklinde söylenmektedir. Hedonizm anlık zevklerin önemini vurgularken bedensel zevklerin de önemli artıları bulunmaktadır. Hedonizmin de belli başlı temsilcileri bulunmaktadır.