Magazin Heidi Klum'dan romantik paylaşım

Heidi Klum'dan romantik paylaşım

Magazin

Heidi Klum'dan romantik paylaşım

Şarkıcı Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdüren Alman model Heidi Klum, aşka geldi. Önceki gün köpeklerini gezintiye çıkaran Klum, eşi ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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2019 yılında 'Tokio Hotel' grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile nikah masasına oturan ünlü model Heidi Klum, eşi ile aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün köpeklerini gezintiye çıkaran çift, romantik anlar yaşadı. Klum ile Kaulitz birbirlerini öpücüklere boğdu.

47 yaşındaki Alman model, o anları kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Klum'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

'Çocuklarım pozlarımı cüretkar buluyor'

Bir döneme damgasını vuran Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde çocuklarının Instagram'dan paylaştığı bazı pozlarını çok cüretkar bulduklarını ve kendisini bu konuyla ilgili uyardıklarını söylemişti.

People dergisine konuşan Klum, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtmişti.

Alman model, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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