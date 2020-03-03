Hekimoğlu 10. bölüm: Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Hekimoğlu'nun yalanı mesleğine mal olacak mı?

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre’yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu’nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı









Hekimoğlu bu kez hastasının beyanına güvenmek zorunda kalıyor!

Yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlayan, hastanenin bağışçılarından Vahap Ergün Hekimoğlu ile tanışmak için onun yanına gider ve durum karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Hekimoğlu'nun da onun hakkında ilginç teorileri vardır.

Diğer yandan yeni gelen vakada Hekimoğlu her zamankinden farklı olarak hastanın sözüne itimat etmek zorunda kalır. Zira kurulun karşısında vereceği yanıt hastane de başta olmak üzere herkes için kritik bir önem taşımaktadır.

İpek'i şaşırtan soru!

Hekimoğlu'nun tuhaflığı başkanın kafasında soru işaretleri kalmasına sebep olmuştur. Başkan, İpek'e Ateş ile arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını sorar. İpek bu soruya oldukça şaşırır.

Zeynep ise kendisini müthiş bir kararsızlığın içinde bulur. Hekimoğlu ile arasında yaşananları sorgulamaktadır.

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...

Hekimoğlu 11. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.