Hekimoğlu'nun yayınlanan 17. bölümünde itiraflar bu haftaya damga vururken, ekrana gelen son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun 18. bölüm fragmanında, Ateş'in hastası olan küçük kız çocuğunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girmesi ile heyecanlı gelişmelerin yaşanacağı sinyalini verdi. İşte, Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı ve 17. bölüm izleme linki.

Hekimoğlu 17. bölümde neler yaşandı?

Hekimoğlu Selin’in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin’in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu’nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu’yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin’in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu’nun ellerindedir.

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu’nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin’in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin’in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu’nu Selin’le yan yana görmek Zeynep’i nasıl etkileyecek?

Hekimoğlu 17. bölüm izle

Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bu defa Ateş'in hastası küçük bir kız çocuğu... Ateş, onun hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?

İşte Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı



